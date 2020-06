Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Der Einbruch in das Sportheim am Sportplatz im Eichholz wurde der Polizei am Freitag gemeldet. Unbekannte Täter hatten eine Scheibe eingeschlagen und das Gebäude teilweise durchsucht. Die genaue Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 21.30 Uhr und Freitag, 10 Uhr. Angaben zum Diebesgut liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Meschede: Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Sonntag in ein Gartenhaus an der Straße "Hinterm Friedhof" ein. Das Häuschen wird derzeit renoviert. Die Täter hebelten ein Fenster auf und entwendeten Baustellenmaterial. Zusätzlich versuchten sie eine zugemauerte Tür einzuschlagen und eine Außentür vom Dachgeschoss aufzubrechen. Die Tatzeit liegt zwischen dem 30. Mai, 18 Uhr, und dem 31. Mai, 11 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

