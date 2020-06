Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Meschede (ots)

Am Sonntag wurde ein Motorradfahrer auf der Landstraße 856 zwischen Meschede und Hirschberg bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Gegen 14:55 Uhr wurden die Rettungskräfte über den Sturz des Kradfahrers informiert. Der 32jährige Mann aus Ahlen zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die Landstraße wurde zeitweilig voll gesperrt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Motorradfahrer in einer Linkskurve in Fahrtrichtung Hirschberg von der Straße ab und verunfallte. (M.S.)

