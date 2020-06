Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Winterberg (ots)

Am Montag, dem 01.06.2020, gegen 13:20 Uhr, kam es auf der L839 zwischen Winterberg-Niedersfeld und Winterberg-Hildfeld zu einem Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die L839 von Niedersfeld in Richtung Hildfeld und überholte im Streckenverlauf zwei Radfahrer. Ein 61-Pkw Fahrer, der die Straße in Gegenrichtung befuhr, bremste seinen Pkw aufgrund des entgegen kommenden Fahrzeuges ab. Ein Quadfahrer, der sich hinter dem Pkw des 61-jährigen befand, fuhr aus noch nicht geklärter Ursache auf das bremsende Fahrzeug auf. Der 40-jährige Quad-Fahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt, seine 32-jährige Sozia erlitt tödliche Verletzungen. Die L 839 war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt. (Ho)

