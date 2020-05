Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Musikinstrument aus Kellerraum entwendet

Wolfsburg (ots)

Nachdem die Geschädigte zuvor einige Tage nicht in ihrem Kellerraum (WOB-Wellekamp) gewesen war, stellte sie am 30.04.2020 fest, dass sich Unbekannte offenbar Zugang zu ihrem Keller verschafft hatten. Das an der Tür angebrachte, verschlossene Vorhängeschloss fehlte und war vermutlich gewaltsam geöffnet worden. Der oder die Täter entwendeten die Gitarre der Geschädigten aus dem Kellerraum und entfernten sich unerkannt. Der Wert des Musikinstruments wird mit 120 Euro beziffert.

