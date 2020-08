Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ibbenbüren (ots)

Eine 23-jährige Frau hat sich am Mittwoch (12.8.2020), gegen 19.00 Uhr, bei der Polizei auf der Wache in Ibbenbüren gemeldet und den Beamten mitgeteilt, dass sie bei einem Streit um ihr Handy von ihrem Exfreund mit dem Auto verletzt worden sei. Der Mann habe ihr Handy an sich genommen. Als sie bei geöffneter Fahrertür versuchte, ihm das Gerät wieder abzunehmen, sei dieser mit geöffneter Fahrertür zurückgefahren und habe sie damit zu Fall gebracht. Hierbei habe sie sich verletzt. Dann sei er, ohne sich um ihre Verletzungen zu kümmern, mit überhöhter Geschwindigkeit mit dem auffälligen amerikanischen Wagen davongefahren. Das Ganze sei am Bahnhof, auf der Wilhelmstraße in Höhe der Hausnummer 10, gegen 18.00 Uhr, passiert. Ermittlungen der Polizei haben jetzt ergeben, dass dieser Vorfall von mehreren unbeteiligten Anwesenden beobachtet worden ist. Verschiedene Personen hätten der Verletzten Hilfe angeboten. Die Polizei bittet diese Personen, sich mit der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315 in Verbindung zu setzen.

