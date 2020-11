Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

IbbenbürenIbbenbüren (ots)

Am Samstag (31.10.) gegen 01:00 Uhr befuhr eine 25-jährige Fahrzeugführerin die Laggenbecker Straße in Fahrtrichtung "An der Reichsbahn". In Höhe der Hausnummer 42 kam ihr in der dortigen Linkskurve auf ihrer Fahrbahn ein Fahrzeug entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die junge Frau mit ihrem schwarzen BMW nach rechts aus und fuhr gegen eine dort stehende Straßenlaterne. Anschließend fuhr sie nach links über die Fahrbahn und kollidierte am linken Fahrbahnrand mit einem dortigen Verteilerkasten. Die Schadenshöhe beträgt circa 10.000 Euro. Das entgegenkommende Fahrzeug entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Pkw geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell