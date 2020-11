Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

MetelenMetelen (ots)

Am Sonntag (01.11.) ist die Polizei zu einem Verkehrsunfall an der Eper Straße gerufen worden. Ein Fahrzeug lag dort in Fahrtrichtung Epe im Graben. Der Pkw war nach ersten Erkenntnissen in einer Rechtskurve ins Schleudern gekommen und dann nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei wurde die Leitplanke auf einer Länge von etwa 30 Metern beschädigt. Der 20-jährige Fahrer aus Ahaus konnte unverletzt aus dem Fahrzeug steigen. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich raus, dass der Ahauser keine gültige Fahrerlaubnis besaß und unter Alkoholeinfluss gefahren war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Der Sachschaden liegt bei insgesamt etwa 9.000 Euro.

