Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in das CJD Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(mal) In der Nacht vom 06.10. auf den 07.10.2020 hebeln bislang unbekannte Täter die rückwärtige Tür des Speisesaals des CJD in Elze auf. Die Täter gelangen so durch den Speisesaal in die Küche und entwenden Diebesgut aus dem dortigen Tresor. Die Höhe des Diebesguts ist bislang nicht bekannt. Wer sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068/93030 in Verbindung zu setzen.

