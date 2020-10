Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unter Alkoholeinfluss mit E-Scooter unterwegs

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-In der vergangenen Nacht, 05.10.2020 auf den 06.10.2020, fuhren Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizeiinspektion Hildesheim gegen 00:45 Uhr in der Hildesheimer Innenstadt an einem Mann mit einem E-Scooter vorbei, der das Fahrzeug nur schob. Nach dem Passieren hielt ein Bürger die Streifenwagenbesatzung an und teilte den Beamten mit, dass der Mann alkoholisiert und mit dem E-Scooter gefahren sei.

Die Beamten gingen dem Hinweis nach und stellten die Person in der Nähe fahrend fest. Sie kontrollierten und belehrten den Fahrer, der ihnen gegenüber mitteilte, dass er zuvor in einer Kneipe gewesen sei. Der 38-jährige Hildesheimer führte anschließend einen Atemalkoholtest durch, der ein Ergebnis von 1,51 Promille anzeigte. Aufgrund dieser Feststellung wurde der Mann zur Schützenwiese gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939204

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell