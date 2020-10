Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Betheln

Hildesheim (ots)

Betheln(js) In der Nacht vom Donnerstag, 01.10.2020, auf Freitag, 02.10.2020, zwischen 00.00 und 07.30 Uhr wurde in Betheln ein Verkehrsspiegel an der Bethelner Hauptstraße in Höhe der Einmündung zu Straße "Am Friedhof" beschädigt. Bei dem Spiegel wurde fast das gesamte Spiegelglas herausgebrochen. Auf Grund der Höhe des Spiegels (2,5 - 3,1m) ist zu vermuten, dass ein größeres Fahrzeug (Lkw oder Trecker) beim Abbiegen gegen den Spiegel gestoßen ist. Anschließend hat das Fahrzeug sich entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverurasacher geben können, werden gebeten sich mit der Polzei in Elze, Tel. 05068/93030, in Verbindung zu setzen.

