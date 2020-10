Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an 3 Pkw (Neu.)

Hildesheim (ots)

Alfeld. Am Samstag, den 03.10.2020, in der Zeit zwischen 12:00 - 17:30 Uhr, parkten drei auswärtige Fahrzeughalter (Braunschweig, Celle und Wolfenbüttel) ihre Fahrzeuge auf dem Waldparkplatz, nahe dem Alfelder Ortsteil Gerzen ab, um einer gemeinsamen Sportaktivität "BollAnts" nachzugehen. Der besagte Parkplatz befindet sich am Waldrand des Steinbergs.

Durch bislang unbekannte Täter wurden im genannten Tatzeitzeitraum von allen drei Fahrzeugen sämtliche Reifen zerstochen. Besonders ärgerlich für die Geschädigten, welche sich nun überlegen mussten, wie sie wieder nach Hause kommen. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.800 Euro.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen zur o.a. Tatzeit machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld unter der Telefonnummer 05181/9116-0 in Verbindung zu setzen.

