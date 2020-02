Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sturm reißt Fahrzeugabdeckung weg

Steinfeld (ots)

Am Montag, 10.02.2020, gegen 05:45 Uhr, befuhr ein Kraftomnibus die L545 von Bad Bergzabern kommend in Fahrtrichtung Steinfeld. Ungefähr 500 Meter nach der Einmündung K 25, kam eine Fahrzeugführerin mit einem Pkw Hyundai entgegen. An dem Kraftomnibus wurde durch den starken Wind im Frontbereich ein Teil der Fahrzeugabdeckung abgerissen und schlug in der Windschutzscheibe der entgegenkommenden 41-jährigen Pkw-Fahrerin ein. In die Frontscheibe wurde ein faustgroßes Loch gerissen und die Scheibe zersplitterte. Die Pkw-Fahrerin wurde durch Glassplitter im Gesicht leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Reiner Steigner

