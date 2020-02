Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Dreister Dieb entwendet Fahrrad vor Haustür!

Im Zeitraum von Samstag, den 08.02.2020 gegen 16:00 Uhr bis Sonntag, den 09.02.2020 gegen 14:00 Uhr wurde einem 32-jährigen Edenkobener ein Mountainbike der Marke Votec direkt vor der Haustür seines Wohnanwesens in der Bahnhofstraße durch einen besonders dreisten Dieb entwendet. Der Wert des Stehlgutes liegt über 500,-EUR. Bislang gibt es keine Hinweise bezüglich des Langfingers. Hinweise nimmt die Polizei in Edenkoben per Telefon, per Email an piedenkoben@polizei.rlp.de oder persönlich entgegen.

