Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Findling entwendet

Bellheim (ots)

Einen 1,65m großen Findling entwendeten bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom 29.1. bis 08.02.2020 aus dem Garten eines Einfamilienhauses in der Albert-Schweitzer-Straße in Bellheim. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/958-0 in Verbindung zu setzen.

