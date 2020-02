Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben, Staatsstraße, Samstag, den 08.02.2020, zwischen 12.00 Uhr 12.30 Uhr Taschendieb in Supermarkt unterwegs!

Edenkoben (ots)

Beim Einkaufen in einem Edenkobener Supermarkt wurde einem 73-jährigen Edesheimer der Geldbeutel mit Bargeld und EC-Karte aus seiner Jackentasche entwendet. Der unbekannte Täter hat sich dabei so geschickt verhalten, dass dem Edesheimer der Verlust erst an der Kasse auffiel.

