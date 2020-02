Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Werbeständer in der Innenstadt entwendet

Landau, Königstraße - 07.02.2020 (ots)

Am Freitag zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person einen Werbeständer vor einem Einzelhandelsgeschäft in der Königstraße in Landau. Bei dem Diebesgut handelte es sich um einen Klappständer mit der Aufschrift Triumph.

