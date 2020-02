Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW gestreift und weitergefahren

Landau, Rosengasse, 07.02.2020-08.02.2020 (ots)

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat sich der Führer eines Fahrzeuges, der einen in der Rosengasse in Landau geparkten PKW beim Vorbeifahren streifte. Der Verkehrsunfall ereignete sich zwischen Freitagabend 17:30 Uhr und Samstagmorgen 09:00 Uhr. An der Unfallörtlichkeit konnten Fahrzeugteile sichergestellt werden, die darauf hindeuten, dass es sich bei dem verantwortlichen Fahrzeug um einen Citroen handelte. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Landau entgegen.

