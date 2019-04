Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ladendetektiv verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am 11.04.2019 gegen 16:10 Uhr steckten ein unbekannter Täter und eine unbekannte Täterin diverse Kosmetikartikel in einem Drogeriemarkt in der Bismarckstraße in ihre Umhängetasche und verließen den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv, der die beiden beobachtet hatte, sprach sie daraufhin an und hielt die Umhängetasche fest, die von dem unbekannten Täter getragen wurde. Daraufhin kam es zu einem Gerangel, in dessen Verlauf der unbekannte Täter ein Fahrradschloss (massives Kettenschloss) aus der Tasche zog und den Ladendetektiv damit schlug. Nachdem der Ladendetektiv die Tasche trotzdem weiterhin festhielt und eine weitere Zeugin hinzukam, flüchteten die Beiden - der unbekannte Täter mit einem Fahrrad in Richtung Rathauscenter, die unbekannte Täterin zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Umhängetasche mit dem Diebesgut ließen sie zurück. Der unbekannte Täter war etwa 25 Jahre alt, circa 1,80 m groß und schlank. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Jogginghose und rote Sportschuhe. Die unbekannte Täterin war ebenfalls etwa 25 Jahre alt und circa 1,70 m groß. Sie hatte dunkle lange Haare und trug einen weißen Pullover, eine dunkle Hose sowie schwarze Schuhe. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

