Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handtasche vor Haustüre gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 11.04.2019 gegen 19:00 Uhr stellte eine 50-Jährige ihre Handtasche vor der Haustüre in der Dörrhorststraße auf dem Gehweg ab und ging noch einmal kurz ins Haus. Dies nutzte ein unbekannter Täter aus und stahl die Tasche. Die in der Tasche befindliche Geldbörse wurde in der Drachenfelsstraße aufgefunden, allerdings fehlte das Bargeld. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell