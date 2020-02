Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Leitpfosten herausgerissen

Herxheimwheyer, L493 - 09.02.2020 (ots)

Am frühen Sonntagmorgen rissen bislang unbekannte Personen auf der L493 zwischen Herxheim und Herxheimweyher mehrere Leitpfosten heraus und verteilten diese auf der Fahrbahn. Glücklicherweise wurde durch diese Aktion nach bisherigem Kenntnisstand niemand gefährdet oder geschädigt. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Landau in Verbindung zu setzen.

