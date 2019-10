Polizei Gütersloh

POL-GT: Dieb wehrt sich - Zeuge leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (AO/FK)- Am Mittwochabend (09.10.2019 21.44 Uhr) ereignete sich zunächst ein Diebstahl in einem Supermarkt Am Anger in Gütersloh. Bei dem Versuch, Spirituosenflaschen aus dem Verbrauchermarkt in einem Rucksack aus dem Markt herauszubringen, wurde eine Zeugin auf den 39-jährigen Tatverdächtigen aufmerksam.

Zwei weitere Zeugen versuchten daraufhin den 39-Jährigen festzuhalten. Dieser wehrte sich dagegen vehement. Dabei verletzte sich ein Zeuge leicht. Gegen nicht sesshaften Mann, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

