Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Verkehrsunfallflucht

LotteLotte (ots)

Am Freitag (30.10.2020) fuhr gegen 15:30 Uhr eine Frau mit ihrem grauen BMW die Lotter Straße in Richtung Westerkappeln. Nach der Einmündung Sünte-Rendel-Weg kommt dort eine leichte Rechtskurve und dann ein kleine Brücke. Vor dieser Brücke kam der Frau ein kleiner dunkler Pkw entgegen. Die beiden Fahrzeuge berührten sich an den Außenspiegeln. Der Spiegel der BMW Fahrerin wurde beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt circa 300,- Euro. Der dunkle Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

