Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Wohnung

IbbenbürenIbbenbüren (ots)

Unbekannte Täter sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei in der Zeit zwischen Mittwoch (28.10.2020), 09.00 Uhr, und Freitag (30.10.2020), 08.55 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße Föhrengrund eingestiegen. Wie die Diebe in das Haus gelangten ist noch unklar. Den Spuren zufolge durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Zur Tatbeute konnten bisher keine genauen Angaben gemacht werden. Im Haus stellten die Polizeibeamten stellenweise ein unbekanntes weißes Pulver fest. Um dies zu überprüfen, wurden Fachkräfte zum Tatort hinzugezogen. Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich dabei um keine gefährliche Substanz. Die Ermittlungen zum Fall dauern an. Hinweise zu Tatverdächtigen gibt es bislang nicht. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 025451/591-4315 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell