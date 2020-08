Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Bruchsal - 22-Jährige entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Bruchsal (ots)

Eine 22-Jährige ist am Sonntag gegen 01.30 Uhr in der Bruchsaler Wilderichstraße ins Schleudern geraten und fuhr gegen einen geparkten Pkw. Anschließend fuhr sie weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 3.500 Euro zu kümmern.

Beamte des Polizeireviers Bruchsal stellten das unfallbeschädigte Fahrzeug nebst Fahrerin im Zuge der Fahndung bei einem Parkplatz in der Bleichstraße fest. Die junge Frau räumte schließlich ein, den Verkehrsunfall verursacht zu haben und gab an, aufgrund eines Schocks weitergefahren zu sein. Ein Alkoholtest hatte keinen Alkoholeinfluss ergeben. Wegen der Höhe des Fremdschadens musste ihr Führerschein dennoch vorläufig einbehalten werden. An ihrem Fahrzeug liegt der Schaden bei geschätzten 3.000 Euro.

