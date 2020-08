Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Einbrecher scheitern an Eingangstür

Karlsruhe (ots)

An der Eingangstür einer in der Bahnhofstraße gelegenen Beratungsstelle sind zwei unbekannte Täter in der Nacht zum Montag bei ihrem Einbruchsversuch gescheitert. Zunächst wollten sie die Tür gegen 04.05 Uhr aufhebeln. Als dies misslang, warfen sie eine Gehwegplatte gegen den Glaseinsatz des Zugangs. Trotzdem waren sie wohl aufgrund guter Sicherung nicht ins Innere gelangt.

Eine Zeugin sah noch zwei schwarz gekleidete Männer mit gleichfalls schwarzem Mund-Nasen-Schutz flüchten. Beide sind von schlanker Statur und etwa 180 cm groß. Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/666-3411entgegen.

Ralf Minet, Pressestelle

