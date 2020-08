Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Radfahrer gegen Autotür gefahren

Karlsruhe-Durlach (ots)

Als am Sonntag gegen 22.10 Uhr ein 53-jähriger Autofahrer seinen Pkw in der Durlacher Pfinztalstraße geparkt hatte und die Fahrertür öffnete, übersah einer einen 31 Jahre alten Radfahrer. Dieser stieß mit seiner rechten Körperseite sowie mit seinem Fahrradpedal gegen die Tür und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen unbekannten Ausmaßes an der Schulter zu und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Am Pkw war ein Schaden von geschätzten 2.000 Euro entstanden.

