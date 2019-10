Polizei Eschwege

POL-ESW: Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

Eschwege (ots)

Fünf Verletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am 06.10.19, um 14:25 Uhr, in Wehretal-Reichensachsen in der Landstraße ereignet hat. Zur Unfallzeit fuhr eine 35-Jährige aus Nentershausen in Richtung Eschwege und musste auf Höhe der Honsel-Tankstelle verkehrsbedingt mit ihrem Pkw anhalten. Die nachfolgende 48-jährige Pkw-Fahrerin aus Sontra hielt ebenfalls an. Dies gelang dem nun folgenden 24-jährigen Pkw-Fahrer aus Sontra nicht mehr. Er fuhr auf den Pkw der 48-Jährigen auf und schob diesen dadurch auf den Pkw der 35-Jährigen. Die beiden Fahrerinnen sowie deren Mitfahrer (eine 84-Jährige und eine 24-Jährige, beide aus Sontra sowie ein 11-Jähriger aus Nentershausen) wurden durch den Aufprall leicht verletzt; wobei die 84-Jährige stationär im Krankenhaus aufgenommen wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 9000 EUR angegeben.

