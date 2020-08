Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fünf Männer greifen Filialleiter eines Schnellimbisses an

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach fünf unbekannten Tätern, die am Samstag, 1. August 2020, den Filialleiter eines Schnellrestaurants an der Wickingstraße angegriffen und verletzt haben. Vorausgegangen war um 21.50 Uhr ein Streit am Drive-In-Schalter des Lokals. Die fünf Täter beleidigten aus einem schwarzen Audi A6 heraus den 32-Jährigen, ehe sie eine Scheibe am Schalter zerschlugen und in das Restaurant liefen. Dort schlugen sie auf den Filialleiter ein, der zu Boden ging und mehrfach getreten wurde. Anschließend flüchteten die fünf Männer. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Unbekannten sind alle zwischen 20 und 30 Jahre alt bei einer Körpergröße von 1,80 bis 1,90 Meter und kräftiger Statur. Zeugenhinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 15 unter 0209/365-7512 oder an die Kriminalwache unter der Durchwahl -8240.

