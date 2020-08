Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gegen 44-Jährigen lagen vier Haftbefehle vor

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei nahm am Freitagmorgen, 31. Juli, bei einer Kontrolle an der Leipziger Straße in Schalke einen 44-Jährigen fest. Gegen den Mann aus Gelsenkirchen lagen insgesamt vier Haftbefehle vor. Er wurde von unterschiedlichen Staatsanwaltschaften und Gerichten wegen räuberischen Diebstahls und anderen Eigentumsdelikten gesucht und muss jetzt die nächsten 18 Monate in einer Justizvollzugsanstalt verbringen.

