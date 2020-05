Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrunkener versucht Fahrzeuge zu entwenden

Speyer (ots)

Am 29.05.2020 um 22:15 Uhr wurde durch Anwohner der Polizei eine Person gemeldet, die in der Schützenstraße an mehreren Fahrzeugen probiere, ob diese nicht verschlossen seien. Nachdem er bei einem Fahrzeug erfolgreich war, durchwühlte er dieses und versuchte es kurzzuschließen. Dies misslang jedoch und der Täter entfernte sich zunächst in unbekannte Richtung. Kurze Zeit später meldet der Besitzer einer Gaststätte in der Innenstadt, dass der, wie sich später herausstellte, selbe Täter in den Innenhof seines Anwesens gelangt sei und nun sein unverschlossenes Fahrzeug gestartet habe. In dem Fahrzeug steckte der Zündschlüssel. Im Hof konnte der alkoholisierte Beschuldigte schließlich festgenommen werden. Zuvor hatte dieser probierte, mit dem entwendeten Fahrzeug durch das geschlossene Hoftor zu flüchten. An dem Fahrzeug, wie auch dem Hoftor entstand ein Gesamtschaden von 7000EUR. Der derzeit wohnsitzlose Beschuldigte wurde zunächst in Gewahrsam genommen und am heutigen Morgen dem Haftrichter vorgeführt. Anschließend kam er in Untersuchungshaft.

