Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit schwerverletztem Radfahrer

Otterstadt (ots)

Ein 30- jähriger befuhr am 29.05.2020 gegen 14:40 Uhr mit seinem Fahrrad den Rheindamm von Otterstadt kommend in Richtung Altrip. In einer Kurve verlor er vermutlich aufgrund der Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Infolge des Sturzes zog er sich eine Kopfverletzung zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden.

