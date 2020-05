Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Diebstahl aus Lkw -

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am Freitag, 29.05.2020, ca. 14.30 Uhr, entlädt ein 51-Jähriger Lkw-Fahrer, in Höhe des Anwesens, Max-Liebermann-Straße 4 in 67227 Frankenthal, Baustoffe von seinem Lkw. Während dem Entladevorgang fährt ein bislang unbekannter Täter mit einem Fahrrad an den Lkw heran, stellt das Fahrrad vor dem Lkw ab und begibt sich über Trittstufen zum Fahrerfenster des Lkws. Durch das offene Fenster der Fahrertür greift der Täter in den Innenraum des Lkws und entwendet zwei Handys mit Zubehör. Im Anschluss flüchtet der Täter mit seinem Fahrrad in unbekannte Richtung. Es entsteht Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Eine Nahbereichsfahndung verläuft erfolglos. Der Täter wird als junger, schlanker Mann mit hellem T-Shirt und Bluejeans beschrieben. Zu dem mitgeführten Fahrrad sind bisher keine näheren Angaben bekannt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Frankenthal

Friedrich-Ebert-Straße 2

67227 Frankenthal

Daniel Soehnlen

Telefon 06233 313-0

Telefax 06233 313-3130

pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell