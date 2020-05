Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Heßheim - Mehrfach dicht aufgefahren und auf der Gegenfahrbahn aufgeschlossen -

Bild-Infos

Download

Heßheim (ots)

Am 24.05.2020, zwischen 16 und 16:30 Uhr, befuhr die Geschädigte die L 453 nach Frankenthal und im Anschluss über Heßheim und Dirmstein nach Laumersheim. Auf dieser Strecke schloss ein silberner Pkw, über einen längeren Zeitraum (ca. 1 Minute), extrem dicht auf ihren Pkw auf. Zwischendurch wechselt der Pkw-Fahrer auf die Gegenfahrbahn, als ob er überholen wolle, was er aber nicht machte, sondern ebenfalls über eine längere Strecke neben ihr herfuhr. Dieser Vorgang wird von dem Beschuldigten 3-mal wiederholt. In dem Pkw sollen sich zwei junge Männer befunden haben. Täterhinweise liegen keine vor.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Schwarzenbarth, PHK

Telefon: 06233-313-3203

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell