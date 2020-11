Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Autofahrerin schwer verletzt

IbbenbürenIbbenbüren (ots)

Eine 73-jährige Ibbenbürenerin ist am Montag (02.11.2020) gegen 14.00 Uhr mit ihrem grauen Opel von der Gravenhorster Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang unklar. Die Frau befuhr die Gravenhorster Straße in Richtung Innenstadt. Im Bereich einer Kurve auf Höhe der Hausnummer 68 verlor sie ersten Erkenntnissen zufolge die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß gegen einen Baum am Fahrbahnrand. Durch den Zusammenstoß kippte der Opel auf die Seite. Die 73-Jährige musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der auf rund 8000 Euro geschätzt wird.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell