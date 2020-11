Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Zigarettenautomat angegangen

LienenLienen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag (03.11.2020) zwischen 02.00 Uhr und 02.15 Uhr versucht, einen Zigarettenautomaten an der Iburger Straße aufzubrechen. Die Polizei stellte am Automaten scharfkantige Schnittspuren und Hebelmarken fest, die von Aufbruchswerkzeugen stammen könnten. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Eine Anwohnerin hatte in der Nacht verdächtige Geräusche gehört und dann fünf Männer beobachtet, die sich von dem Automat entfernten. Den Angaben zufolge waren sie etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, hatten eine kräftige Statur und sprachen miteinander in einer osteuropäischen Sprache. Die Unbekannten flüchteten anschließend mit einem Auto unbekannter Marke auf der Iburger Straße in Richtung eines Supermarkts. Die Polizei in Lengerich bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

