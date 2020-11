Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Diebstahl an Tankstelle

SteinfurtSteinfurt (ots)

Zwei unbekannte Täter haben an der Straße Sonnenschein in Burgsteinfurt am Sonntagabend (01.11.2020) gegen 20.30 Uhr an einer Tankstelle das Münzgeld aus der einem Staubsaugerautomaten entwendet. Ersten Erkenntnissen zufolge inspizierten die Diebe den Tatort zunächst mit einem grauen Audi. Danach verließen sie das Gelände mit dem Wagen in Richtung Röntgenstraße, wo sie parkten. Sie kehrten zu Fuß zurück zum Staubsaugergerät zurück, beschädigten die Verkleidung und zogen es aus der Verankerung. Dann entwendeten sie das Münzgeld. Sie flüchteten mit dem Audi. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Die erste Person war männlich, trug eine blaue Jeans, eine helle Jacke sowie helle Schuhe und eine Kappe. Die zweite ebenfalls männliche Person war mit einer blauen Jeans, einer dunklen Jacke und dunklen Schuhen bekleidet und hatte dunkle Haare. Das Kennzeichen des Audis beginnt mit den Buchstaben MS-AM. Weiter Hinweise gibt es dazu nicht. Die Polizei in Steinfurt bittet Zeugen, sich unter Telefon 02551/15-4115 zu melden.

