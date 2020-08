Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen: Endingen, Randalierer auf dem Marktplatz

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

In einer offensichtlich psychischen Ausnahmesituation befand sich am frühen Samstagmorgen, 22.08.2020, gegen 07.20 Uhr, eine männliche Person in Endingen. Der 22-jährige randalierte im Bereich des Marktplatzes, beschädigte mehrere Pkw, kletterte auf diese, warf mit Müll und anderen Gegenständen um sich und schrie lauthals herum. Es waren letztlich vier Polizeibeamte nötig, um den Mann festzuhalten und ihn einigermaßen zu beruhigen. Der Mann wurde im Anschluss in ärztliche Obhut übergeben.

Zeugen oder bislang noch nicht bekanntgewordene Geschädigte von Sachbeschädigungen im Zusammenhang mit diesem Vorfall werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Endingen unter 07642/9287-0 in Verbindung zu setzen.

FLZ/Mo/mw

