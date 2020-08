Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: A5, AS Teningen und Freiburg-Nord, Verkehrsunfall, LKW durchbricht Leitplanke, beide Fahrtrichtungen aktuell gesperrt, Erstmeldung

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen/Freiburg Autobahn A5

Am 22.08.2020, gegen 06.30 Uhr wurde dem Lagezentrum des Polizeipräsidiums Freiburg ein Verkehrsunfall gemeldet, bei dem ein LKW die Mittel-Schutzplanke durchbrochen habe, was sich so bestätigte. Nach derzeitigem Sachstand war ursächlich ein geplatzter Reifen während eines Überholvorganges. Beide Richtungsfahrbahnen sind derzeit gesperrt. Der Verkehr wird über die jeweiligen Standstreifen geleitet. Es wird mit Stau gerechnet, da von einer längeren Bergungszeit auszugehen ist. Das Verkehrskommissariat Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Stand: 22.08.20, 07.15 Uhr

FLZ, Mo

