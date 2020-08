Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg: Nach Belästigung einer 19-jährigen - Täter gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am 01.08.2020, gegen 17.15 Uhr, wurde eine 19-jährige Geschädigte in einem Waldstück beim Baggersee Steinenstadt von einem völlig nackten, männlichen Täter im Vorbeilaufen am Arm festgehalten und gestreichelt.

Die Geschädigte kann sich losreisen um zum nahegelegenen Campingplatz flüchten. Unmittelbar vor dem Vorfall kam es zu einer Situation mit einer weiteren männlichen Person, welche nun als Zeuge gesucht wird.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-5777) hat die Ermittlungen aufgenommen und kann nicht ausschließen, dass zwischen beiden Personen ein Zusammenhang besteht. Sie sucht Zeugen die Hinweise zum Sachverhalt oder zur Identität der beiden Männer machen können.

Der nackte Mann wird wie folgt beschrieben: recht klein, ca. 170 cm groß, ca. 40 Jahre alt, rundes Gesicht, kurzes hellbraunes Haar, teilweise Glatze, sehr helle graue Augen

Der zweite Mann wird als Zeuge gesucht und kann wie folgt beschrieben werden: sehr groß, ca. 190 cm, ca. 50 Jahre alt, Hakennase, Glubschaugen, hellgraues dünnes Haar zu einem kleinen Zopf gebunden und hatte einen Husky dabei.

