Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Motorradfahrer kommt in Gegenverkehr - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 21.08.2020, ist ein Motorradfahrer auf der L 155 bei Görwihl in den Gegenverkehr geraten und mit einem Pkw kollidiert. Der 60-jährige KTM-Fahrer verletzte sich leicht, er kam ins Krankenhaus nach Waldshut. Gegen 11:50 Uhr war er von Görwihl nach Oberwihl unterwegs, als er in einer Kurve nach links geriet. Er prallte mit dem Skoda einer 20 Jahre alten Frau zusammen. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 17000 Euro.

