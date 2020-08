Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Verlorene Ladung

Freiburg (ots)

Am 21.08.2020, gegen 10.00 Uhr, hatte in Titisee-Neustadt, Scheuerlenstraße, ein Traktorgespann Erdaushub verloren. Im weiteren Verlauf konnte noch gleichartiger Erdaushub in der Schillerstraße, Ringstraße und Titiseestraße festgestellt werden. Der städtische Bauhof musste eine Fahrbahnreinigung durchführen. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt bitte unter Tel. 07651/9336-0 um sachdienliche Hinweise zum möglichen Verursacher.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell