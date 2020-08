POL-FR: Freiburg: Badeunfall im Flückingersee

Polizeipräsidium Freiburg

Gestern Abend, gegen 18.00 Uhr ist es am Flückingersee in Freiburg zu einem tragischen Badeunfall gekommen.

Eine 26-jährige Asylbewerberin aus Afghanistan hatte mit ihren Freundinnen im See gebadet und unerwartet den Boden unter den Füssen verloren.

Die drei Nichtschwimmerinnen tauchten unter und verschwanden vor den Augen ihrer am Seeufer befindlichen Kinder unter der Wasseroberfläche.

Ein zufällig am anderen Seeufer befindlicher, französischer Rettungsschwimmer, welcher sich derzeit als Tourist in Freiburg aufhält, wurde auf die Situation aufmerksam, sprang kurzerhand ins Wasser und schwamm durch den See zur Unfallstelle. Während sich zwischenzeitlich zwei Verunglückte selbständig an das Seeufer retten konnten, gelang es dem Rettungsschwimmer die Untergegangene zu bergen und bis zum Eintreffen der Rettungsdienste zu reanimieren.

Schwerverletzt wurde die verunglückte in eine Freiburger Klinik eingeliefert und befindet sich dort in der Intensivstation.

