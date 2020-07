Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Ückesdorf: Antisemitische Schmierereien am Carl-von-Ossietzky-Gymnasium

Bonn (ots)

Am Carl-von-Ossietzky-Gymnasium in Bonn-Ückesdorf haben Hausmeister am Freitagmorgen (10.07. 2020) antisemitische Schmierereien entdeckt. Die Schriftzüge aus weißem Lack wurden von Donnerstag auf Freitag zwischen 15:30 Uhr und 07:00 Uhr auf Türen, Wände, Treppen, Tischtennisplatten und Pflaster gesprüht. Der Staatsschutz der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 0228 15-0 um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im Umfeld der Schule.

