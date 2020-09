Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Haftbefehl vollstreckt

Bautzen (ots)

Einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt / Oder vollstreckten Bundespolizisten am 16. September 2020 gegen 13:30 Uhr auf dem BAB4-Pendlerparkplatz in Uhyst a.T. Gesucht wurde ein 24-jähriger Ukrainer, welcher wegen Kennzeichenmissbrauch verurteilt wurde und nun eine Geldstrafe in Höhe von 400,00 EUR zu zahlen hat. Diese Geldstrafe konnte der junge Mann vor Ort begleichen und seine Fahrt fortsetzen.

