Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schwarzarbeiter gestoppt

Bautzen, Bischofswerda (ots)

Bundespolizisten stoppten am 14. September 2020 gegen 15:00 Uhr auf dem Autobahnparkplatz Rödertal einen weißrussischen Citroen, welcher in Richtung Dresden unterwegs war. Insassen waren vier junge Männer im Alter von 28, 28, 31 und 42 Jahren, welche sich mit ihren gültigen weißrussischen Pässen und polnischen Visa auswiesen. Auf Nachfragen gaben alle an, dass sie nach Deutschland gekommen sind, um hier zu arbeiten. Die dafür erforderlichen Dokumente konnten sie nicht vorweisen. Alle vier wurden in Gewahrsam genommen, Ermittlungsverfahren eingeleitet und am 15. September 2020 gegen 03:20 Uhr nach Polen zurückgeschoben. Gegen 22:40 Uhr stoppten Bundespolizisten dann einen polnischen Kleinbus, welcher ebenfalls in Richtung Deutschland unterwegs war. Insassin war unter anderem eine 47-jährige Weißrussin, welche angab zum Arbeiten nach Deutschland zu fahren. Da auch sie die erforderlichen Dokumente nicht vorweisen konnte, wurde sie in Gewahrsam genommen, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und am 15. September 2020 nach Polen zurückgeschoben.

