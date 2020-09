Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Erneut Schmierereien an Bahnobjekten

Zittau, Ebersbach / Sa. (ots)

Bundespolizisten stellten am 13. September 2020 am Bahnhof in Ebersbach / Sa. als auch an einem Brückenbauwerk in Zittau bislang unbekannte Graffitischmierereien fest. Am Ebersbacher Bahnhof wurden eine Sitzbankgruppe und ein Mülleimer in den Farben gelb und rosa mit dem Schriftzug "RABUSZ" beschmiert. Am Brückenbauwerk in Zittau wurden die Buchstaben "ofg" in grüner Farbe aufgesprüht. Die Bundespolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

