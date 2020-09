Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zu lange im Schengengebiet aufgehalten....

Bautzen (ots)

...hat sich ein 36-jähriger Ukrainer, welcher am 11. September 2020 gegen 03:05 Uhr durch Bundespolizisten als Mitreisender eines Reisebusses an der BAB 4 bei Uhyst a.T. kontrolliert wurde. Er wies sich mit einem gültigen ukrainischen eReisepass aus, welcher ihm einen visafreien Aufenthalt im Schengenraum für 90 Tage in 180 Tagen ermöglicht. Da er sich bereits seit dem 13. Februar 2020 im Schengenraum aufgehalten hatte, war er insgesamt 122 Tage zu lange im Schengenraum. Er wurde in Gewahrsam genommen und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Zur Zeit werden aufenthaltsbeendende Maßnahmen geprüft.

