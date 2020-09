Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Dauerpflegejob für 1.100,- Euro

Uhyst (ots)

Eine 53-jährige Ukrainerin hat für einen unversteuerten Monatslohn von 1.100,- Euro monatelang in Polen und Deutschland Senioren gepflegt. Hierfür musste sie täglich 24 Stunden zur Verfügung stehen und sich um Haushalt, Wäsche und Personenpflege kümmern. Die Bundespolizei hatte die Frau am 10. September 2020 in Gewahrsam nehmen müssen weil sie ohne Arbeitsvisum angetroffen wurde. Die Beamten hatten um 15:45 Uhr auf der Autobahn 4 bei Uhyst einen polnischen Kleintransporter gestoppt, mit dem die ukrainische Pflegekraft zu ihrer Arbeitsstelle in Bayern unterwegs war. Sie muss sich nun wegen unerlaubter Einreise, wegen unerlaubtem Aufenthalt und wegen der Aufnahme einer unerlaubten Beschäftigung verantworten. Auch ihre Auftraggeber stehen nun im Fokus der Ermittlungen. Die Frau wurde inzwischen nach Polen zurückgeschoben.

