Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Exhibitionist auf Trierer Hauptfriedhof

Trier (ots)

Am Samstag, 22. August, gegen 17.15 Uhr bemerkte eine 84 jährige Besucherin des Hauptfriedhofes einen Jugendlichen, der auf sie einen hilfebedürftigen Eindruck gemacht hatte. Nach der Frage, ob sie ihm helfen könne, zog der als 16-17 Jahre alt beschriebene Mann unvermittelt seine Hose herunter, legte die Hand an sein Geschlechtsteil und forderte die Passantin zu sexuellen Handlungen auf. Der Täter flüchtete, nachdem ihm die Frau die Alarmierung der Polizei erklärte. Neben dem jugendlichen Alter wird der Täter als etwa 170cm groß mit kurzen, hellblonden Haaren und mit einem roten Trainingsanzug bekleidet beschrieben. Weitere Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Trier unter 0651-9779/2290 in Verbindung zu setzen.

