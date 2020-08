Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Randalierer in Einkaufszentrum

Idar-Oberstein (ots)

Am Samstag, den 22.08.2020, wurde die Polizei Idar-Oberstein zu einem Einsatz in einem Einkaufzentrum in der Vollmersbachstraße gerufen. Dort randalierte ein auf frischer Tat gestellter Ladendieb, der bei der Polizei bereits kein unbeschriebenes Blatt mehr ist. Während des Einsatzes beleidigte der 20-jährige Übeltäter die eingesetzten Beamten wüst und spuckte einen der Polizisten an. Auf den Täter kommen nun gleich mehrere Strafanzeigen aufgrund von Diebstahl, Beleidigung und auch Hausfriedensbruch zu, da er bereits ein Hausverbot für das aufgesuchte Geschäft hatte.

